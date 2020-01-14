Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı' - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Moskova'dan ayrılarak Libya'daki ateşkes anlaşmasını imzalamayan General Hafter hakkında "Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı" açıklamasında bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Moskova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:39 
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