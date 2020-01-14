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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Moskova'dan ayrılarak Libya'daki ateşkes anlaşmasını imzalamayan General Hafter hakkında "Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:39
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