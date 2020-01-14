Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı' - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Moskova'dan ayrılan Libyalı General Halife Hafter'in Moskova'dan kaçtığını adeta masada yalan darbesi yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Moskova'dan ayrılan Libyalı General Halife Hafter'in Moskova'dan kaçtığını adeta masada yalan darbesi yaptığını söyledi.View on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'

Cumhurbaşkanı, Halife Hafter, Moskova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:27 
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