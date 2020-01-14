Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, masada yalan darbesi yaptı'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Moskova'dan ayrılan Libyalı General Halife Hafter'in Moskova'dan kaçtığını adeta masada yalan darbesi yaptığını söyledi.View on euronews