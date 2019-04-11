Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye Karşı Olduklarını Söyleyenlerin Darbecilerle Nasıl İş Tuttuklarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye Karşı Olduklarını Söyleyenlerin Darbecilerle Nasıl İş Tuttuklarını...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle nasıl iş tuttuklarını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle nasıl iş tuttuklarını görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini görüyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:11 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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