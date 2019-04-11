Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye Karşı Olduklarını Söyleyenlerin Darbecilerle Nasıl İş Tuttuklarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle nasıl iş tuttuklarını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle nasıl iş tuttuklarını görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini görüyoruz." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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