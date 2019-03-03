Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dava Adamı Olmak Pazara Kadar Olmaz, Ölene Kadar Olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dava Adamı Olmak Pazara Kadar Olmaz, Ölene Kadar Olur"

14 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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