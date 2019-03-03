Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dava Adamı Olmak Pazara Kadar Olmaz, Ölene Kadar Olur"
14 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:24 Kaynak: AA
MHP'nin İkinci Adamı, Anket Şirketlerini Topa Tuttu: Bizi Kandırıyorlar
50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi
Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!