Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil geleceğe... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil geleceğe...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil geleceğe eser bırakmanın şuuru ile çalışır."
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil geleceğe eser bırakmanın şuuru ile çalışır." - ANKARA
Son Dakika İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geliyoruz" sözlerine yanıt verdi