Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası, inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü bizim önümüzde 2023 hedeflerimiz gibi, 2053 ve 2071 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var" - ANKARA