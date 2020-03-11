Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası, inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Davası, inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası, inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası, inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası, inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü bizim önümüzde 2023 hedeflerimiz gibi, 2053 ve 2071 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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