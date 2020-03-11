Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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