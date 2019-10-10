Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı İçişleri Bakanı Soylu: Harekatın temel hedefi terörü tasfiye etmektir Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı