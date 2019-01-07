Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş'ı Bitirmek ve Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Muhafaza Etmek İçin Tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş'ı Bitirmek ve Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Muhafaza Etmek İçin Tüm...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ı bitirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için tüm tarafların güç birliği yapmasının zamanı gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ı bitirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için tüm tarafların güç birliği yapmasının zamanı gelmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER Açıklaması: Yok Sayamayız, Düzenleme Yapacağız Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 01:21:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş'ı Bitirmek ve Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Muhafaza Etmek İçin Tüm...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]