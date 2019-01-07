Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş'ı Bitirmek ve Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Muhafaza Etmek İçin Tüm...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ı bitirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için tüm tarafların güç birliği yapmasının zamanı gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "DEAŞ'ı bitirmek ve Suriye
'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için tüm tarafların güç birliği yapmasının zamanı gelmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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