Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi
Esenyurt'ta yabancı uyruklular arasındaki demir sopalı kavga kamerada Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]