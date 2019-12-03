Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz."
Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi Esenyurt'ta yabancı uyruklular arasındaki demir sopalı kavga kamerada Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar