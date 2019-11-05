Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o kadar önemlidir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Buraya ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Zaten IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz" "Önceki Merkez Bankasını görevden aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o kadar önemlidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Buraya ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Zaten IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz"

"Önceki Merkez Bankasını görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam"

"Faiz bir ülkenin kalkınmasındaki en büyük zulümdür"

" Diyarbakır'daki il teşkilatını neden terk ettiniz? Ey batı! Oradaki anneleri neden görmediniz? İşinize gelmiyor"

"Bu terörist başı FETÖ bir projedir. Bir proje olarak da Amerika'da 400 dönümlük arazide yaşamaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o...

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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