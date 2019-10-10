Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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