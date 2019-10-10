Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız."
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