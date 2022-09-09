Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika

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