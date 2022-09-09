CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

09.09.2022 08:32
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü.

Görüntü dökümü:

--------------

-Terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin fotoğrafı


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine skandal tepki: AB'yi tehdit ediyorlar Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine skandal tepki: AB'yi tehdit ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine Miçotakis'ten ilk yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine Miçotakis'ten ilk yanıt
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 08:37:27. #1.13#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement