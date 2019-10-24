Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."
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