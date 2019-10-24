Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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