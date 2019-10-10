Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız"

1 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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