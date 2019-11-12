Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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