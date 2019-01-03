Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş, PKK ve Fetö Gibi Terör Örgütleri Hem Türkiye Hem de Irak İçin Tehdit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş, PKK ve Fetö Gibi Terör Örgütleri Hem Türkiye Hem de Irak İçin Tehdit...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır... Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:36 Kaynak: AA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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