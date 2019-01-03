Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş, PKK ve Fetö Gibi Terör Örgütleri Hem Türkiye Hem de Irak İçin Tehdit...
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır... Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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