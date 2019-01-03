Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş, PKK ve Fetö Gibi Terör Örgütleri Hem Türkiye Hem de Irak İçin Tehdit...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in tokalaşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in tokalaşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. -2-



Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır... Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız."

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