Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş, PKK ve Fetö Gibi Terör Örgütleri Hem Türkiye Hem de Irak İçin Tehdit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deaş, PKK ve Fetö Gibi Terör Örgütleri Hem Türkiye Hem de Irak İçin Tehdit...

12 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in tokalaşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in tokalaşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. -2-

Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır... Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:18 Kaynak: AA

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