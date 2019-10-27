Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor"
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/ YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor"
Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu böyle izledi Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirdi: Dönüm noktası, memnuniyetle karşılıyoruz