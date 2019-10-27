Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/ YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor"

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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