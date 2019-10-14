Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla terörün acısını en iyi bilen milletlerden biriyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:33 Kaynak: AA
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