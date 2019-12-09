Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Aile fotoğrafı çekimi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.
İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara önemli çağrı: Gelin dövizden kendi paramıza dönelim