Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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