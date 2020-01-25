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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."
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