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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı.
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