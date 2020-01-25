Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak...

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:27 Kaynak: AA
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