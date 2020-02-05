Cumhurbaşkanı Erdoğan, Delice'de halka hitap etti: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi Libya konusunda eleştirenler, darbecileri silaha ve mühimmata boğan Batılı ülkeleri asla görmüyor. Türkiye'nin Akdeniz'de attığı meşru adımlara karşı çıkanlar, İsrail'in, Yunanistan'ın, Rum kesiminin gaz politikalarına tek kelime dahi etmiyor. Milli duyguları körelmiş, siyasi hırsı vatan sevgisinin önüne geçmiş bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün sizlerle kucaklaşmak, hasret gidermek için geldik. Bugün, Delice'ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik." diye konuştu.

Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi'nin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Delice 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yüzde 85,5 ile 'AK Parti' dedi. AK Parti'nin gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice, bir kez daha bu sefer çok güçlü bir şekilde AK Parti'nin hizmet siyasetine, eser siyasetine sahip çıktı. Delice bu tercihi ile bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 Mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyor, Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum."

Yurt dışı seyahatlerinin devam ettiğini, en son Ukrayna olmak üzere Cezayir, Gambiya, ve Senegal'i ziyaret ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden özellikle şu gördüğüm ilgi, alaka sebebiyle insan yorulur mu? Yorulmaz ama bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek, uzun. Sizler bu başarıda özellikle de büyük emeği olan Kırıkkale İl Teşkilatımızı, Delice İlçe Teşkilatımızı, milletvekillerimizi gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde oylarıyla Cumhur İttifakı'nı zafere taşıyan Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimize de destekleri için teşekkür ediyorum."

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'i kutlayan ve görevinde başarılar dileyen Erdoğan, "Hizmet mücadelesinde Turgut kardeşimin her an yanındayız. Zira çok önceleri geldiğimde şu yol hep toprak, çamur öyleydi ama baktım ki kısa sürede maşallah kilit taşlarıyla döşenmiş. Tabii şimdilik 30 kilometre yeterli değil, daha yapacağımız çok iş var." diye konuştu.

Aynı şekilde Kırıkkale'nin de bu seçimlerde "AK Parti" diyerek tercihini hizmet belediyeciliğinden yana yaptığını belirten Erdoğan, "İnşallah buralarda millet bahçeleriyle millet kütüphaneleriyle farklı adımlar atacağız. Bu millet kıraathanelerinde gençlerimiz vaktini orada kitap okuyarak, ders çalışarak geçirecek. Başkan, sen de tabii çorbasını, simidini, çayını onlara vereceksin, onlar orada dersini çalışacak. Bizim millet kıraathanelerinin özelliği bu." dedi.

"Türkiye aşkıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Vatandaşların kendilerine itimat ettiğini, güvendiğini ve inandıklarını, duaları, destekleri ve samimiyetiyle yanlarında durduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin son yıllardaki en kritik mahalli seçimlerinde Delice olarak tarihi bir rekora imza attınız. Biz de sizin güveninize layık olmak için vatan sevdasıyla millet sevdasıyla yani Türkiye aşkıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin emanetini, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi çok daha yükseklere taşımak için gayret gösteriyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda hizmetlerimizle eserlerimizle yatırımlarımızla demokratik reformlarımızla büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Çünkü bizim siyasetimizde Türkiye'yi kutuplara ayırmak, bölgelere ayırmak, kamplaştırmak, ötekileştirmek, dışlamak yok. Bizim siyasi geleneğimizde millete tepeden bakmak, milleti hor, hakir görmek de yok. Biz millete efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, Hakk'ın ve halkın rızasının üstünde bir paye tanımıyoruz. İnsanlarımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez diye bölenlere inat 83 milyonun her bir ferdini kucaklıyoruz. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik."

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ailelerine başsağlığı diliyoruz, yaralılara yine Allah'tan şifalar diliyoruz. Kardeşlerim, ölümlü bir dünyanın içinde kimsenin kimseye efendilik yapmaya hakkı yok, bir faydası da yok. Geldik, gidiyoruz. Dünya iki kapılı bir han değil mi? Bir kapıdan giriyoruz, öbür kapıdan da malum çıkıyoruz. Kendi vatandaşlarımızla beraber komşularımızdan başlamak üzere tüm mazlum ve mağdurların yaralarını sarıyoruz. Arakan'dan Suriye'ye, Kırım'dan Türkistan coğrafyasına kadar nerede bir kardeşimize özellikle bir yanlışlık yapılsa biz oradayız."

"Nerede bir soydaşımız varsa Türkiye oradadır, mazlumun yanındadır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ne işi var diye soranlar, bu milletin tarihini, kültürünü, değerlerini bilmeyen gafillerdir. Kardeşlerim, dikkat edin aynı çevreler binlerce kilometre öteden gelip Suriye'yi kan gölüne çevirenlerin zulümlerini sorgulamıyor. Bizi Libya konusunda eleştirenler, darbecileri silaha ve mühimmata boğan Batılı ülkeleri asla görmüyor. Türkiye'nin Akdeniz'de attığı meşru adımlara karşı çıkanlar, İsrail'in, Yunanistan'ın, Rum Kesimi'nin gaz politikalarına tek kelime dahi etmiyor. Milli duyguları körelmiş, siyasi hırsı vatan sevgisinin önüne geçmiş bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Bundan sonra da ülkemizin güvenliği, istikbali ve bekası için sahada ve masada olmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)