Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akbağ'ı Arayarak Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akbağ'ı Arayarak Taziyelerini İletti

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akbağ'ı Arayarak Taziyelerini İletti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, eşi Zafer Çika'nın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akbağ, Politika
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