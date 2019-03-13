Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akbağ'ı Arayarak Taziyelerini İletti
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, eşi Zafer Çika'nın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:30 Kaynak: İHA
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Kimdir?
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