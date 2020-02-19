Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir"

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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