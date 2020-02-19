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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir"
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