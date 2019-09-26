Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir" - NEW YORK
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