Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir" - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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