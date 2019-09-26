Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir" "Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor" "Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"

"Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor"

"Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor"

"En çok turist çeken 6. ülke konumuna geldik"

NEW YORK (İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TAİK tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" Gala yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
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