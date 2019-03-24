Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) Açılışını Seçimden Sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) Açılışını Seçimden Sonra...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) Açılışını Seçimden Sonra..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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