Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) Açılışını Seçimden Sonra...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:35 Kaynak: AA
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