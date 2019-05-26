Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız"
7 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım filmini izlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:38 Kaynak: AA
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