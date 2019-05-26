Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Demokrasi ve Özgürlükler Adası) Bu ada, acılarla anılan bir kimliğe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Demokrasi ve Özgürlükler Adası) Bu ada, acılarla anılan bir kimliğe...

7 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) Bu ada, acılarla anılan bir kimliğe...
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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