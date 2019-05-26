Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nın logosunu tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nın logosunu tanıttı

6 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle toplu fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle toplu fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası nın logosunu tanıttı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:35 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: Kimse Bu Ülkede Darbe Yapamaz CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nın logosunu tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]