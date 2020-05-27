CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NA GELDİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NA GELDİ
Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada bugün, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.
Eski başbakanlardan Adnan Menderes
ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada bugün, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.
Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada bugün, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Törene katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekneyle saat 15.15'de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı teknede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:32 Kaynak: DHA
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