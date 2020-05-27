Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:53 Kaynak: AA
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