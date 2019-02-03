Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi Yerelde Başlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi Yerelde Başlar.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yerelde başlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yerelde başlar. Eğer bir siyasi hareket ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel politikayı başaramayanın geneli başarması mümkün değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA

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