Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi Yerelde Başlar.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yerelde başlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Demokrasi yerelde başlar. Eğer bir siyasi hareket ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel politikayı başaramayanın geneli başarması mümkün değil."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı
Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu
10 Yıl Sonra İlk Kez Görülen Keçiyi Avlayanlara 23 Bin TL Ceza