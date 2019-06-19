Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar...
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:53 Kaynak: AA
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