Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar...

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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