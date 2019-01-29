Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasilerde Sandık Namustur.
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IHAAW142407-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasilerde sandık namustur.
IHAAW142407-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Demokrasilerde sandık namustur. Seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Sandığa sahip çıkmazsak millet iradesinin sandığa yansımasını temin edemeyiz" dedi. 29.01.2019 14: 24: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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