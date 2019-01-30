Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin Başladığı Yer Sandıklardır"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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