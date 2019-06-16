Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:29 Kaynak: AA
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