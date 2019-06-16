Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:29 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]