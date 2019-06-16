Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır."

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