Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

Son Güncelleme: 03.09.2023 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

"GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti - Son Dakika


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