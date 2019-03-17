Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizli'de 'Cumhurbaşkanının Terörist Dediği Denizlili Kardeşlerim.' Diyen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizli'de 'Cumhurbaşkanının Terörist Dediği Denizlili Kardeşlerim.' Diyen...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizli'de 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın'da 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Denizli'de 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın'da 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Çünkü ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, bunu belgeleyemezler. Bunun altında da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak kalmam, bunun bedelini ödeyecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Aydın, Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Güncel
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