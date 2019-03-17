Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizli'de 'Cumhurbaşkanının Terörist Dediği Denizlili Kardeşlerim.' Diyen...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizli'de 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın'da 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Denizli
'de 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın
'da 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı
kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Çünkü ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, bunu belgeleyemezler. Bunun altında da Türkiye
'nin Cumhurbaşkanı olarak kalmam, bunun bedelini ödeyecek."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:35 Kaynak: AA
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