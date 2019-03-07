Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Mitingindeki Sözleri Nedeniyle İyi Parti Lideri Akşener Hakkında...
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:57 Kaynak: AA
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