Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Mitingindeki Sözleri Nedeniyle İyi Parti Lideri Akşener Hakkında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Mitingindeki Sözleri Nedeniyle İyi Parti Lideri Akşener Hakkında...

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Mitingindeki Sözleri Nedeniyle İyi Parti Lideri Akşener Hakkında..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:57 Kaynak: AA

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