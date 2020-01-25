Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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