Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih ile annesi Ayşe Civelek'in Mevlana Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Simav'ı yaşadık, biz Düzce'yi Sakarya'yı Bolu depremini yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. ve şimdi yine bir imtihandayız. Bu kardeşlerimiz inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan" dedi.

"Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın" diyen Erdoğan, "Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

Cenaze törenin ardından bölgede inceleme yapan Erdoğan, "Devletimizin bir ihtiyacı yok. Birileri yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır" dedi.

(İHA)

Muhammed Salih, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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