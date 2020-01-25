Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 18 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'a geldi. Yanında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahalleleri'nde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI, TÜM KURUMLARIYLA BERABER SÜRDÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: