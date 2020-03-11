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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem) Bu konuda rehavete kapılma hakkına sahip değiliz"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:45 Kaynak: AA
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