Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Deprem, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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