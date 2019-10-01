Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır."
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