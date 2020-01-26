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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti, bin 607 yaralı var
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde 31 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin yaralandığını, ancak yaralananlardan bin 503'ünün taburcu edildiğini bildirdi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti. Bin 600'ü aşkın kişi de yaralandı. Yaralananların büyük kısmı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde 31 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin yaralandığını, ancak yaralananlardan bin 503'ünün taburcu edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:13
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