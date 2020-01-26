Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti, bin 607 yaralı var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti, bin 607 yaralı var - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti, bin 607 yaralı var

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde 31 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin yaralandığını, ancak yaralananlardan bin 503'ünün taburcu edildiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti, bin 607 yaralı var, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti. Bin 600'ü aşkın kişi de yaralandı. Yaralananların büyük kısmı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde 31 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin yaralandığını, ancak yaralananlardan bin 503'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Sivrice, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:13 
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