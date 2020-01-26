Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını belirtti.
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