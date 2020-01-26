Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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