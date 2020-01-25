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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."
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